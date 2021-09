Roma, fermati piromani: in fiamme auto, moto e cassonetti

Avevano seminato il panico a Roma, tra le strade di San Giovanni e Garbatella: tre piromani, nelle scorse notti, avevano dato fuoco a 2 vetture, 15 motorini e almeno 7 contenitori di rifiuti.

Solo le indagini della Polizia con l’ausilio delle telecamere di videosorveglianza hanno permesso di arrivare al fermo.

Il primo episodio era avvenuto nella notte tra il 21 ed il 22 settembre in piazza Giovanni da Lucca e vie limitrofe. Grazie anche all’attività della Polizia Scientifica si é riusciti ad identificare i piromani: 2 bosniaci di 29 e 33 anni entrambi residenti in uno dei campi nomadi della capitale. I due, già gravati da precedenti di polizia, sono stati fermati e denunciati all’Autorità Giudiziaria.

Gli investigatori stanno ora vagliando ulteriori immagini di episodi simili. Nel mentre, a San Giovanni è stato invece fermato un 24enne responsabile dell’incendio di alcuni cassonetti in via Albenga, via Etruria e dintorni, intorno alle 2 della scorsa notte. In casa del 24enne, incastrato dalle telecamere, poliziotti hanno trovato anche gli indumenti usati nel momento in cui aveva appiccato il fuoco. Denunciato in stato di libertà per il reato specifico di danneggiamento a seguito di incendio.