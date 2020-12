Roma, Fonseca: “Abbiamo capito i nostri errori. La sfuriata di Friedkin una bugia”

La qualificazione ai decisemi di finale è già archiviata, ma la gara con lo Young Boys servirà alla Roma pe ritrovare fiducia e riprendere contatto con la vittoria. La disfatta di Napoli (4-1), nello stadio che presto verrà dedicato a Diego Armando Maradona ha dato i primi segnali di cedimento di una squadra che finora ha risposto sempre presente.

Tanto che nelle ultime ore è trapelata la notizia di una sfuriata di Friedkin nei confronti della squadra al termine della gara con gli azzurri. Indiscrezione rimandata con forza al mittente da Fonseca, che intervenuto in conferenza stampa ha negato con decisione: “Non è vero. Dal primo giorno che sono arrivato qui ho avuto sempre un grande rispetto verso i giornalisti. Un rapporto onesto. Questa notizia è una grande bugia, non è un lavoro serio. Non posso accettarlo. Questo non è rispettare la squadra”.

Sulla sconfitta con il Napoli: “La squadra ha capito gli errori? Certo, dopo la sconfitta, come ogni volta, abbiamo analizzato la partita e i calciatori hanno capito cosa non hanno fatto bene e dove dobbiamo migliorare, normale che succeda così”.

“Non credo che la sconfitta con il Napoli abbia minato le certezze della squadra. L’importante è capire cosa non ha funzionato contro il Napoli ma senza drammi e senza depressioni. E’ qualcosa che si crea fuori, ma non voglio che entri nello spogliatoio. La squadra ha capito, è fiduciosa, non sarà questo risultato con il Napoli che altererà la fiducia. L’atmosfera è buona, non ci sono motivi per non avere fiducia”, ha spiegato Fonseca.