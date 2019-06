Roma, Fonseca arrivato a Fiumicino: inizia la sua avventura giallorossa

L’ufficialità del suo passaggio alla Roma è arrivata pochi giorni fa, oggi però è iniziata a tutti gli effetti l’avventura di Paulo Fonseca in giallorosso. L’allenatore portoghese è infatti atterrato questa mattina intorno alle 8 all’aeroporto di Fiumicino, dando ufficialmente il via alla sua nuova esperienza italiana. Sorridente e disinvolto è stato accolto da una decina di tifosi arrivati ad acclamarlo. Ha mostrato la sciarpa giallorossa e pronunciato le sue prime parole da allenatore della Roma: “Sono molto contento e motivato”.

Fonseca e l’accoglienza di Pallotta

Nel corso della giornata farà tappa a Trigoria per iniziare a prendere confidenza con il nuovo centro sportivo. Fonseca è l’ottavo allenatore della gestione americana, e Pallotta lo aveva accolto con queste parole dopo l’ufficialità: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Paulo Fonseca. È un tecnico giovane e ambizioso, con esperienza internazionale e mentalità vincente. È conosciuto per la sua idea di calcio coraggiosa e offensiva, che potrà entusiasmare i nostri tifosi”.

Paulo Fonseca non è stata la prima scelta della Roma, che prima di virare sul portoghese si è vista sbattere la porta in faccia da Conte e Gasperini. Il portoghese rappresenta però l’occasione per dare una svolta all’ambiente giallorosso, alla ricerca di una direzione precisa dopo il terremoto scatenato dagli addii di De Rossi e Totti: “Dalla prima volta che ci ho parlato Fonseca ha subito espresso il suo desiderio di venire alla Roma – continua Pallotta – Ha subito manifestato il suo entusiasmo nell’accettare una nuova sfida e nel voler iniziare a lavorare con i nostri calciatori per impostare una squadra di cui i tifosi possano sentirsi orgogliosi”.