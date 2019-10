Roma, Fonseca sugli infortunati Under e Mkhitaryan: “Presto a disposizione”

In vista della gara tra Roma e Borussia Monchengladbach di Europa League in programma domani alle 18 e 55, Fonseca in conferenza stampa ha presentato la sfida con i tedeschi: “Non mi era mai capitato in passato di patire così tanti infortuni. Credo che si tratti di sfortuna. Dobbiamo lottare contro queste difficoltà e siamo pronti a farlo. Modulo? Alla luce delle assenze potremmo cambiare qualcosa”.

Fonseca: “Impossibile crescere con tutti questi infortuni”

L’allenatore portoghese ha poi commentato i numerosi infortuni captati alla Roma: “E’ impossibile raggiungere un livello di crescita e progressione avendo tutte queste defezioni. E’ vero che nel match contro la Sampdoria la squadra non si è espressa al meglio e avrebbe potuto fare di più. Sono venuti a mancare calciatori importanti e con loro anche la continuità. Non sono scuse, ma è semplicemente una realtà.

Il Borussia? E’ una squadra forte, prima in Bundesliga. Mi aspetto una partita simile a quella contro l’Atalanta”. Poi sui singoli: “Pastore è in una situazione particolare, da gestire con calma. Ma è disponibile. Santon vedremo se recupererà dalla febbre. Under ha iniziato ad allenarsi e anche Mkhitaryan. Penso che presto saranno a disposizione. A centrocampo abbiamo solo Veretout. Domani si aggregheranno alcuni Primavera”.