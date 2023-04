Roma, furto da 100mila euro nella boutique Fendi di via del Corso: rubate decine di borse

Roma, furto da 100mila euro nella boutique Fendi di via del Corso:...

Maxi furto nella boutique Fendi di via del Corso a Roma. I ladri sono entrati di notte nello storico negozio della griffe di alta moda e hanno portato via borse per un valore di circa 100mila euro.

A scoprire il furto è stato questa mattina il direttore del negozio che ha allertato le forze dell’ordine. I ladri sarebbero entrati dall’ingresso su via Tomacelli la cui porta è risultata forzata. Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia.

Sono state acquisite le immagini delle telecamere di video sorveglianza dalle quali potrebbero emergere dettagli utili ad individuare la banda. Si tratterebbe inoltre di professionisti che hanno agito velocemente. Riuscendo in breve tempo a portare via una trentina di borse.

Un blitz avvenuto in pieno centro a Roma, zona presidiata da telecamere di sicurezza per la vicinanza con i palazzi delle Istituzioni. Difficile supporre che i ladri nonostante la velocità d’esecuzione non abbiano lasciato tracce del loro passaggio.

Sull’episodio indagano gli agenti del commissariato Trevi e delle Volanti

(eg)