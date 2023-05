Roma – Gm24, sindacati:  “Oggi in piazza per dire ‘no’ a più di cento famiglie in ‘TELESVENDITA’”

Roma – Gm24, sindacati: “Oggi in piazza per dire ‘no’ a più...

“Questa mattina abbiamo protestato in Piazza San Bernardo, a Roma, vicino alla sede della IGI INVESTMENTI GROUP, azienda maggioritaria di GM24, per dire ‘no’ a più di cento famiglie in ‘telesvendita’: i lavoratori sono ancora in attesa della corresponsione di alcuni arretrati, e non hanno alcuna certezza per il futuro. A questo si aggiunge il licenziamento degli addetti alla guardiania, alle pulizie e al call center.

Siamo stanchi di ascoltare parole che non si traducono in fatti, chiediamo risposte concrete all’azienda di produzione di televendite”.

E’quanto si legge in una nota di Filcams Cgil Roma Lazio, Fisascat CISL Roma Capitale e Rieti, Fistel CISL Lazio e UilTucs Roma e Lazio, in cui si aggiunge che “vogliamo ribadire che non ci arrendiamo: è inaccettabile che una società che ha assunto precisi impegni circa sei mesi fa, adesso getti i dipendenti di una realtà importante nel più totale disorientamento. Faremo tutto ciò che è in nostro potere per cambiare uno stato di cose insostenibile”.

Max