Roma, Gualtieri: “Chiuso concordato, Atac è salva e può ripartire”

(Adnkronos) – Chiuso il concordato, “Atac è salva e può ripartire con investimenti e il suo bilancio”. L’annuncio è stato dato, con “orgoglio”, dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

“Grazie alla qualità del lavoro svolto – ha spiegato Gualtieri parlando in conferenza stampa al Campidoglio -, sono orgoglioso di dire che oggi la nostra amministrazione ha impresso una svolta che ha portato alla chiusura del concordato, passaggio fondamentale, indispensabile per il rilancio dell’azienda”. Con la chiusura del concordato, “Atac infatti riacquisisce capacità finanziaria e di investimento, può tornare sul mercato e a bandire gare. Un obiettivo niente affatto scontato, perché noi ci siamo trovati con un fabbisogno per chiudere il concordato di 117 milioni, quindi si è dovuto lavorare su molti fronti”, ha concluso.

M5S – “Vedere il sindaco di Roma Gualtieri e il suo partito annunciare trionfalmente che Atac ‘è salva e può ripartire’, fa oggettivamente sorridere e indica chiare amnesie. I cittadini romani hanno perfettamente memoria di quando, e in che modo, il Partito Democratico ha ostacolato il Movimento 5 Stelle in questo importante concordato, destinato a risanare l’azienda, obbiettivo centrale dell’amministrazione precedente”. Lo affermano Francesco Silvestri, capogruppo alla Camera M5S, e Linda Meleo, capogruppo al Comune di Roma M5S.

“Giusto per restituire un po’ di memoria al sindaco Gualtieri e al Pd, è bene ricordare che se fosse stato per loro ora molti lavoratori sarebbero a casa – aggiungono – Col concordato invece abbiamo avviato un serio risanamento e importanti investimenti, come l’acquisto di 900 nuovi bus in soli 5 anni o risorse per treni e tram. Ci fa piacere sapere che ora hanno cambiato idea, ma la decenza vorrebbe che non ci si beasse di meriti del Movimento 5 Stelle per rialzare la reputazione di un’amministrazione che evidentemente sta affondando”.