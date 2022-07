Roma – “Il laghetto del Giglio di Villa Pamphilj è a rischio prosciugamento, Gualtieri monitori la situazione”

Nell’ambito di quello che possiamo uno dei polmoni verdi della Capitale, assume un significato vitale per l’equilibrio delle varie specie di volatili ed altre specie animali, l’ormai storico laghetto. Solo che, con il tempo, complice anche il disinteresse delle istituzioni locali, il famoso laghetto di Villa Pamphilj si è trasformato una sorta di mega ‘pozzanghera’.

Come hanno infatti denunciato oggi attraverso una nota il vicepresidente della Commissione Ambiente M5S Daniele Diaco, ed il capogruppo del Municipio XII Alessandro Galletti, “Le condizioni in cui versa il laghetto del Giglio di Villa Pamphilj sono sempre più preoccupanti. La persistente siccità di questi ultimi mesi, come evidenziato dall’Associazione per Villa Pamphilj e dai residenti di zona, sta causando il parziale prosciugamento del livello dell’acqua, mettendo a repentaglio la vita della fauna lacustre tra cui pesci, tartarughe d’acqua, cigni e aironi. Alla luce di ciò, chiediamo al sindaco Gualtieri e all’assessora all’Ambiente Alfonsi di monitorare con estrema attenzione la situazione di questa superficie d’acqua e di attivarsi il prima possibile per scongiurare potenziali conseguenze catastrofiche per la popolazione animale presente nel lago”.

Max