Roma in Rock: domani sera all’Ippodromo delle Capannelle, il concerto della band inglese degli ‘Idles’

Attesa per domani sera all’Ippodromo delle Capannelle, il concerto della band inglese degli ‘Idles’.

Negli ultimi anni gli IDLES hanno confermato le intenzioni e il successo del debut album ‘Brutalism’ (2017, Balley Records) con il successivo ‘Joy As An Act Of Resistance’ (2018, Partisan Records) e il relativo tour mondiale. Quella che per The Line Of The Best Fit era già dagli esordi “one of the most exciting British bands right now” è stata capace di andare oltre le aspettative di pubblico e critica, affermandosi come icone a livello internazionale. ‘A Beatiful Thing: Idles Live at Le Bataclan’, uscito il 6 dicembre 2019, ha poi catturato le vibrazioni e l’atmosfera del loro concerto in un luogo altrettanto iconico: una gemma capace di impreziosire un percorso discografico già illuminante.

Il terzo album Ultra Mono è nato con un feeling da disco hip-hop e dalle stesse viscere musicali dei precedenti, ancora una volta sparate da Talbot contro i problemi della società con la tipica attitudine della working class.

Il 12 novembre 2021 è uscito per Partisan Records il quarto album Crawler, punto di svolta per la band e per il loro sound.

Apertura porte h TBC – Inizio concerto h 21.45 – Prezzo biglietti (posto unicco): € 25,00 + € d.p.

Biglietti disponibili su rockinroma.com, su www.ticketone.it e in tutti i punti vendita Ticketone autorizzati

Info e Contatti ROCK IN ROMA: www.rockinroma.com – www.the-base.it

mail to: info@rockinroma.com

Tel. 06.31076882 – Info diversamente abili: 06.31076882

Max