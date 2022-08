Roma, incendio a Prati Fiscali, in fiamme una asciugatrice

Incendio a Prati Fiscali, in fiamme una asciugatrice. Paura per un incendio al secondo piano di una palazzina in via Giuseppe Valmarana.

Le fiamme sono divampate intorno alle 2 di notte di giovedì 25 agosto, a causa di un cortocircuito di una asciugatrice. Sul posto una squadra del distaccamento di Nomentano dei vigili del fuoco, con l’ausilio di un’autoscala, un’autobotte e i carabinieri.

Una donna di 46 anni che abita in quell’appartamento, è riuscita ad scappare insieme ai suoi due cani. Al piano terzo, una persona anziana, con problemi respiratori, è stata soccorsa, tratta in salvo, affidata alle cure del 118 in codice rosso all’ospedale Santo Spirito per l’intenso fumo inalato. Non è in pericolo di vita.