(Adnkronos) – Un incendio è divampato in un appartamento di un palazzo in via Putignano, nel quartiere Casilino a Roma, nella notte tra sabato e domenica scorsi. Sul posto i poliziotti delle volanti che hanno portato in salvo una donna e il figlio minore. Nel rogo è morto invece il marito di 55 anni. La donna e il bambino sono stati trasportati in codice rosso in ospedale per le inalazioni da fumo. Intossicati anche due poliziotti intervenuti. Non sono chiare le cause del rogo.