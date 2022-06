Roma, Incidente in monopattino, giovane turista grave

Incidente in monopattino, giovane turista sbatte la testa: è grave. Ha perso il controllo del suo monopattino battendo la testa sull’asfalto e andando in arresto cardiaco.

Vittima dell’incidente in via della Conciliazione, tra via della Traspontina e via san Pio X, un giovane turista straniero. Il ragazzo, che era sul mezzo elettrico ha sbandato, cadendo a terra. A prestare i soccorsi i militari dell’esercito impiegati nell’operazione ‘Strade Sicure’ del raggruppamento Lazio-Abruzzo.

Dopo aver realizzato tutte le manovre insieme ad un’infermiera giunta sul posto, hanno affidato il turista al 118 che lo ha trasportato in codice rosso al Santo Spirito. Ad eseguire i rilievi di quanto avvenuto, gli agenti della polizia locale di Roma capitale che indagano.