Roma, incidente in via Nazionale: cosa è accaduto

Brutto incidente in via Nazionale, ad avere la peggio un motociclista finito incastrato sotto ad un furgone. Il ferito ha 40 anni e viaggiava su una moto Kawasaki, quando in seguito all’incidente, del quale non è ancora chiara l’esatta dinamica, è rimasto incastrato sotto un furgone Iveco Daily.

Per estrarlo da sotto al veicolo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco con una squadra ed il carro sollevamenti. Il motociclista è stato affidato al personale del 118 che lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale San Giovanni.

Seguono aggiornamenti