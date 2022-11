Roma, inizio tournee in Giappone. Ad annunciare lo sbarco della Roma in terra giapponse, prima ancora dei social del club, ci ha pensato Josè Mourinho sul suo account Instagram. Lo Special One ha infatti documentato l’arrivo all’areoporto di Tokyo e mostrato la struttura dove alloggiano i giallorossi. I tifosi hanno accolto con gli onori del caso la squadra capitolina, in particolare José Mourinho, preso d’assalto per un autografo. Nella giornata di domani, presenzierà in conferenza stampa alla vigilia dell’amichevole contro il Nagoya Grampus.