Roma, Kumbulla oggi firma: le cifre dell’accordo

Roma era nel suo destino, la Roma, invece, è stata una scelta. Marash Kumbulla per settimane è stato vicino a volare nella Capitale, sponda Lazio. Alla fine, al termine di una trattativa portata avanti sotto traccia, il suo futuro si è tinto di giallorosso.

La sua nuova avventura alla corte di Fonseca è iniziata ieri. Il difensore albanese è arrivato nel pomeriggio a Fiumicino, poi è stato accompagnato a Villa Stuart, dove ha svolto le visite mediche di rito atteso da una ventina di tifosi.

Nella giornata di oggi, invece, sono previste le firme sul contratto. Kumbulla siglerà un accordo fino al 2025, 1 milione e mezzo a stagione più bonus per 5 anni. Al Verona, invece, andranno 30 milioni tra prestito riscatto e l’inserimento di due giovani giallorossi.

Si è presentato con una promessa Kumbulla: “Segnerò già con il Verona”. La sua ex squadra sarà il primo avversario della Roma in campionato. Ora è una corsa contro il tempo per permettergli di scendere in campo e rispettare la parola data.