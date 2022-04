Roma, la semifinale con il Leicester si decide all’Olimpico

Uno a uno, palla all’Olimpico. La semifinale di Conference League tra Roma e Leicester si deciderà nella Capitale. Il pareggio in Inghilterra ha lanciato segnali chiari: la squadra di Mourinho è pronta per una finale europea. Lo ha dimostrato l’avvio arrembante culminato con il gol di capitan Pellegrini, e la capacità di saper soffrire quando il Leicester ha ripreso ritmo.

Tutto si deciderà tra una settimana, nel mezzo la Roma dovrà affrontare il Bologna per tenere saldo il quinto posto ed evitare la rimonta della Lazio, ad oggi l’avversaria più accreditata per un posto in Europa Legue. Esulta Mourinho per un pareggio che mesi fa sarebbe stato sconfitta: “Se prima di questo match avessero detto a un tifoso romanista che ci saremmo giocati tutto al ritorno, avrebbe firmato”.

Ha detto l’allenatore portoghese ai microfoni di Sky Sport: “Dopo la prima ora abbiamo perso troppo palla, non abbiamo fatto molto bene in quella fase. La squadra si è abbassata e la partita è stata difficile nel secondo tempo. Questa gara qualche mese fa l’avremmo persa, abbiamo avuto coraggio. Ora dobbiamo pensare anche alla partita con il Bologna, che sarà molto difficile. Il Leicester può concentrarsi solo sulla Conference, noi no”.

In vista del ritorno dell’Olimpico Mou tiene alta la tensione: “Il Leicester è una squadra di profondità, fin dai tempi di Ranieri. Ora ha più costruzione, ma davanti vanno tutti in profondità. Hanno una panchina che gli permette di fare tanti cambi. In campo dovremo andare con molta testa. Se vinciamo, siamo in finale”.