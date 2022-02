Roma, Maurizio Costanzo si dimette: il motivo

Maurizio Costanzo lascia la Roma. Il giornalista e conduttore, in estate scelto dalla famiglia Friedkin per ricoprire il ruolo advisor esterno per le strategie della comunicazione della società giallorossa, ha deciso di lasciare l’incarico. L’annuncio è arrivato sulle colonne del Corriere dello Sport, dove da alcuni mesi scrive delle vicende del club.

“Lascio perché non mi è stata data la possibilità di svolgere l’incarico che mi era stato affidato. Sono assolutamente pro Mourinho e tifoso della Roma“, ha spiegato Costanzo, spiegando nello specifico il motivo per cui ha deciso di lasciare il suo ruolo all’interno della Roma: “Non riuscivo più a fare le cose per cui sono stato chiamato”.

Ha aggiunto: “Darò il mio contributo per spiegare bene Roma e i romani e per cercare di ricostruire il clima di amore con i tifosi verso la Roma. È bello fare di una passione una professione“. La scelta di lasciare il club giallorosso è stata maturata nel tempo: “Avevo un contratto per occuparmi dello stadio, ma non venivo informato di nulla”.

Ha aggiunto ancora: “Cosa stavo facendo? Ci sono stati mesi molto buoni, ma io non sono abituato a tenere un posto senza fare niente. Ho scritto ai Friedkin che non potevo più assolvere al compito che mi era stato assegnato”.