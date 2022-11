Roma metro B in tilt: guasto tecnico dimezza la linea. Caos bus navetta. Atac ha annunciato il disservizio dalle 7:35. I tecnici si sono messi subito al lavoro nell’ennesima mattinata da incubo per gli utenti. La Metro B bloccata dalle 7:35 per “attivitià di controllo sui sistemi di alimentazione elettrica” come comunucato dall’azienda.

“Abbiamo interrotto la circolazione nella tratta San Paolo-Castro Pretorio per eseguire un intervento tecnico. – si legge in una nota – Stiamo organizzando un servizio bus sostitutivo. Bus in arrivo sulla tratta interrotta compatibilmente con le condizioni del traffico”. Poco prima delle 9 Atac ha confermato che le attività di ripristino in corso.