Roma, nuovo stop con il Bodo. Mou se la prende con l’arbitro

Il bersaglio è sempre lo stesso, anche in Europa. Mourinho arriva davanti alle telecamere di Sky, freme per arrivare al punto. Dribbla con qualche frase fatta l’analisi della gara, poi si getta sul nemico. Lo sbrana a parole: “Io non ho nulla contro questo arbitro, ma ci ha pesantemente danneggiato”.

Aggiunge: “C’erano due rigori nettissimi. Si può parlare di quello che volete: la prestazione, le mancanze e le occasioni sprecate, ma quei due rigori non concessi pesano”. Così il portoghese si spiega il pari con il Bodo Glimt, squadra norvegese che due settimane fa ha inflitto una delle sconfitte più dolore della storia del club giallorosso.

I due rigore mancano, sono netti. Lo dicono le immagini e se fossero stati concessi con ogni probabilità la Roma avrebbe vinto la partita. Il solo punto conquistato contro i volitivi e organizzati norvegesi dovrebbe comunque mettere in allarme Mou. Quella del portoghese potrebbe essere una strategia per fare scudo alla squadra, ma quanto può durare se non arrivano i risultati?

I problemi evidenziati ieri sono sempre gli stessi: pochi schemi, difesa poco protetta e occasioni sprecate. Nemmeno con i titolari la Roma è riuscita a riscattarsi dopo la figura rimediata in Norvegia. In campionato i giallorossi dovranno mettere una marcia in più, così non basta. Al netto degli errori arbitrali.