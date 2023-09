Roma periferie – La Segnalini: “La visita della commissione parlamentare è un fatto importante”

“La visita della delegazione della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle periferie a Tor Bella Monaca è un fatto importante che sottolinea la centralità della sicurezza da parte delle Istituzioni. I fatti recenti restituiscono l’immagine di un territorio in grande sofferenza e il nostro impegno deve andare nella direzione di colmare tutte le differenze. A tale riguardo, in questo quadrante della città stiamo portando avanti un importante Programma urbano integrato di rigenerazione del Blocco R5 in collaborazione con l’assessorato all’Urbanistica. L’impegno di Don Coluccia è ammirevole e siamo tutti al suo fianco in questa battaglia di legalità”.

È quanto dichiara l’Assessore ai Lavori pubblici di Roma Capitale, Ornella Segnalini, che ha partecipato alla visita ufficiale della delegazione della Commissione parlamentare a Quarticciolo e Tor Bella Monaca.

