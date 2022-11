Roma promette un Natale di grande coesione e shopping: bus e metro gratis e sconti su taxi e sharing

Ora chi meno chi peggio, nel succedersi sullo scranno capitolino, ad oggi nessun sindaco è riuscito a restituire alla Capitale l’agognata e possibile immagine di ‘metropoli internazionale’. Sono infatti troppi ed ormai ‘sedimentati’, i problemi che angustiano questa città bimillenaria dove, complici anche l’indolenza ed il fatalismo’ dei suoi abitanti, compiere il ‘grande salto’ sembra essere qualcosa di irraggiungibile.

Così, un po’ come accade per l’asfalto – osceno – che sta via via inghiottendo i gloriosi e preziosi ‘sampietrini’, allo stesso modo le amministrazioni che si vanno susseguendo – sopravissute all’arena elettorale – si limitano a ‘metterci una pezza’, continuando invece a rimandare i problemi seri, quelli veramente ‘pesanti’.

Roma, il ‘piano natalizio’ per rilanciare il commercio cittadino, incentivare i turismo, ed ‘avvicinare’ le periferie al Centro

Certo, obietterà giustamente qualcuno, anche l’attuale amministrazione ad oggi non ha certo brillato per ‘originalità e capacità’, ed è vero. Tuttavia è anche vero che spesso si può iniziare a cambiare anche dalle piccole cose. Dunque non possiamo non salutare con entusiasmo l’iniziativa legata al piano mobilità, relativo al periodo di Natale (8 dicembre 2022 – 8 gennaio 2023), presentato oggi in Campidoglio. Cercando in primis di creare un degno clima di accoglienza per i turisti, restituendo allo stesso tempo lustro al commercio cittadino, quello degli storici ‘bottegai’ (oscurati dagli orribili centri commerciali), si è finalmente cercato anche di ‘avvicinare’ le periferie al Centro storico, dando a tutti la possibilità di poter viaggiare gratuitamente sui Bus e le metro per quattro giornate. Ma non solo, fissando anche degli sconti per taxi e Ncc, e specifiche offerte dei mezzi in sharing.

Roma, il ‘piano natalizio’, l’iniziativa presentata dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e dall’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè

A presentare questo innovativo ‘piano natalizio’, stamane, sono stati il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e dall’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, che hanno annunciato ”Tante le novità e gli incentivi introdotti dall’Amministrazione, grazie anche alla collaborazione con Atac, Roma Servizi per la Mobilità e agli accordi siglati con diversi operatori di sharing mobility”.

Roma, quattro le linee di intervento del Piano: potenziamento trasporto pubblico, Ztl, Taxi e Ncc e agevolazioni per i servizi integrati

Entrando nello specifico le iniziative messe a punto con Atac e Roma Servizi per la Mobilità e gli accordi siglati con i diversi operatori di sharing mobility, hanno quindi illustrato il sindaco e l’assessore: ”Sono quattro le linee di intervento del Piano: potenziamento trasporto pubblico; funzionamento delle Ztl Tridente e Centro Storico; Buoni viaggio Roma per Taxi e Ncc; agevolazioni per i servizi integrati”.

Roma, ecco come funzionerà il ‘piano natalizio’ relativo al trasporto pubblico con tre specifiche linee gratuite

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, sono previste 4 giornate gratuite sull’intera rete bus, metro e tram: 8, 11, 18 e 24 dicembre. Tre linee bus verso il centro saranno gratuite per l’intero periodo: la linea 100 (elettrica) e le nuove “Free 1”, da Termini a Via del Tritone, e “Free 2”, da Piazzale dei Partigiani a Via del Corso, dalle ore 9 alle ore 21, con frequenza di 10 minuti. Le tre linee portano verso il Centro Storico partendo da tre parcheggi e prevederanno agevolazioni tariffarie: Free 1, parcheggio Termini; Free 2, parcheggio Partigiani; Linea 100, parcheggio Villa Borghese”.

Roma: sconto del 50% su Taxi e NCC a tutti i residenti maggiorenni nel periodo 1-31 dicembre e lo sconto del 100% per cittadini con disabilità

Inoltre, si legge in una nota di presentazione stilata dal Comune di Roma Capitale, ”Saranno potenziate le linee metropolitane e bus verso il centro storico e verso i centri commerciali, nella fascia oraria 10:30 – 20:30, nei giorni festivi e in tutti i fine settimana del periodo natalizio (8 dicembre 2022-8 gennaio 2023). Le Ztl Tridente e Centro Storico saranno attive dalle ore 6:30 alle 20:00, da lunedì a domenica, dall’8 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023. Previsto lo sconto del 50% su Taxi e NCC a tutti i residenti maggiorenni nel periodo 1-31 dicembre e lo sconto del 100% per cittadini con disabilità. Durante il periodo natalizio gli operatori della sharing mobility potenzieranno la loro offerta con iniziative promozionali tese a incentivarne l’utilizzo‘‘.

Come detto ‘piccole cose’ ma, se pian piano estese anche alle altre problematiche che assillano questa unica e meravigliosa città, nel tempo sapranno trasformarsi in un formidabile volano di meritato rinnovamento.

