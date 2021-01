Roma, ragazzina in coma etilico, ecco dove

Roma, ragazzina in coma etilico dopo una gara di bevute a Villa Carpegna. La 14enne è in terapia intensiva al Policlinico Gemelli dopo che un’amica ha lanciato l’allarme. Un aperitivo clandestino consumato domenica pomeriggio, al buio e al freddo, da alcune ragazzine minorenni finita male per una di loro. Da capire in particolare dove le due amiche si siano procurate i superalcolici, se li abbiano acquistati in un minimarket o in un vero e proprio supermercato della zona oppure se lo abbia fatto qualche maggiorenne che si trovava in loro compagnia a Villa Carpegna. Dal numero dei bicchieri di plastica rinvenuti, infatti, non si esclude che al festino abbiano partecipato altre persone.

Seguono aggiornamenti