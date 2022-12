(Adnkronos) – Un ragazzo è stato prelevato questa notte da alcune persone, mentre si trovava all’esterno di un locale in viale di Tor di Quinto, zona Ponte Milvio, a Roma. Sono in corso le indagini per rintracciare il giovane e per capire in che ambito è maturata l’azione.

Secondo quanto si apprende i familiari del ragazzo avrebbero precedenti per droga.