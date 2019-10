Roma, reagisce a rapina e gli sparano in testa: morto 24enne

E’ morto in ospedale Luca Sacchi il ragazzo di 24 anni che ieri sera a Roma ha reagito a una rapina per difendere la fidanzata.

Secondo quanto ricostruito, alle 23.30 circa in via Teodoro Mommsen, zona Caffarella, due uomini hanno raggiunto alle spalle il 24enne che passeggiava insieme alla fidanzata. I due hanno colpito la ragazza alla nuca e le hanno strappato lo zainetto. A quel punto Luca si è opposto ai rapinatori che gli hanno sparato un colpo di pistola alla testa. Trasportato all’ospedale San Giovanni in fin di vita, il ragazzo è deceduto oggi pomeriggio. La fidanzata è stata medicata per una contusione alla testa nello stesso ospedale.

Potrebbero essere le immagini delle telecamere presenti nell’area a portare i carabinieri sulle tracce dei due criminali che sarebbero stati visti scappare in auto. Sul posto è stato rinvenuto il bossolo di un proiettile. La procura di Roma indaga per omicidio volontario.