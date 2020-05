Roma, scontro tra auto e scooter: grave 24enne

Grave incidente stradale questo pomeriggio a Roma. Coinvolte nello scotro avvenuto in via Bruno Buozzi alle 16.15 circa, una Land Rover condotta da un uomo di 40 anni e uno scooter Kymco People.

Alla guida dello scooter un ragazzo di 24 anni. Il giovane è stato trasportato all’ospedale Santo Spirito in codice rosso in gravi condizioni. I mezzi sono stati posti sotto sequestro. Sono tuttora in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Sul posto sono intervenute le pattuglie del II Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale.