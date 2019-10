Roma, scoperte con coltello e replica di pistola automatica alla stazione Termini prendono a calci poliziotti: arrestate

Ieri pomeriggio alla stazione Termini due ragazze di 24 e 22 anni, sono state arrestate dalla Polizia di Stato compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio – Roma Termini, per resistenza, lesioni e porto abusivo di armi. Gli agenti durante la normale vigilanza, sono stati contattati per la presenza di due donne nell’atrio biglietteria, che infastidivano i viaggiatori. Insospettiti dallo strano ed ingiustificato atteggiamento di una delle due, che stringeva a sé la propria borsetta senza mai lasciarla, i poliziotti hanno effettuato un controllo più approfondito ed hanno trovato all’interno della borsa una riproduzione di pistola automatica con propulsione a gas priva del tappo rosso, un contenitore in plastica di palline, un coltello multiuso con più lame e della sostanza stupefacente. Davanti alla Polizia le donne hanno cercato di scappare scalciando e colpendo gli agenti che, a seguito dei colpi ricevuti, hanno dovuto ricorrere alle cure mediche.