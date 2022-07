Roma, sì al tram della Togliatti: il progetto non passerà dalla valutazione d’impatto ambientale.

La tramvia Togliatti, per essere realizzata, non avrà bisogno di passare dalla procedura di Via e ciò vuol dire che per avviare il cantiere si potranno risparmiare fino 6 mesi di tempo.

Lo ha stabilito la Regione Lazio per tre delle quattro linee tramviarie che la giunta Gualtieri punta a realizzare entro il Giubileo, la Termine Vaticano-Aurelio, Verano-Tiburtina e la tramvia sulla Palmiro Togliatti, appunto.

“Accogliamo con grande favore le determinazioni della direzione Ambiente della Regione grazie alle quali potremo ridurre fino a sei mesi i tempi per la realizzazione di infrastrutture fondamentali per la città di Roma, soprattutto in vista del Giubileo” ha commentato l’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè.