Roma, spaccio cocaina in sala scommesse a Porta Pia: arrestato gestore

Scoperta centrale di spaccio di cocaina in un centro di scommesse sulle gare sportive a Roma zona Porta Pia: gestore arrestato dai finanzieri del Comando provinciale di Roma. L’uomo, 26enne romano, è stato trovato in possesso di 80 dosi di cocaina per un totale di circa 50 grammi. I militari, insospettiti dal frequente via vai e dalla breve sosta degli avventori, hanno fatto irruzione nel locale dai vetri oscurati e al quale si accedeva tramite un campanello che poteva essere azionato soltanto dal gestore.

All’interno di una stampante e di una confezione di pasta i finanzieri hanno trovato le dosi di cocaina pronte per lo smercio, oltre a un bilancino di precisione e denaro contante verosimilmente provento dell’attività illecita. Il giovane, incensurato, è stato arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.