Roma, stop metro C tra Grotte Celoni e Pantano per guasto tecnico: attivi bus navetta

Roma, stop metro C tra Grotte Celoni e Pantano per guasto tecnico:...

Ancora guasti sulla metro C di Roma. Dalle 10 circa il servizio è interrotto sulla metro C e sostituito da bus nella tratta tra Grotte Celoni e Pantano per guasto tecnico stazione Graniti. Lo comunica Infoatac. Questa mattina sulla linea A della metropolitana di Roma per un guasto tecnico, è rimasta chiusa per circa un’ora la stazione Furio Camillo. Dalle 8.40 circa sempre sulla metro A la circolazione è stata inoltre rallentata per il malore di un passeggero che è stato soccorso a bordo treno.

Aggiornamento ore 11.40

Metro C: servizio riprende su intera tratta (risolto guasto tecnico stazione Graniti)