Roma, ubriaco picchia la figlia minorenne e aggredisce poliziotti: arrestato

Ieri sera alle 20.30 circa gli agenti del commissariato Esposizione hanno arrestato, in via di Trigoria a Roma, F.G. di 50anni per maltrattamenti in famiglia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’uomo, ubriaco, ha malmenato la figlia minorenne e poi si è scagliato contro i poliziotti intervenuti sul posto causando loro diverse contusioni.

A Tivoli un cittadino rumeno di 54anni che, ubriaco e molesto, infastidiva gli avventori di un bar in via Giosuè Carducci è stato arrestato dalla Polizia. Quando l’uomo ha visto arrivare nel bar i poliziotti, intervenuti su segnalazione, ha dato in escandescenza aggredendo gli agenti con calci e pugni. E’ stato cosi arrestato per resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale.