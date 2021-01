Roma, violenta esplosione a Prati: in fiamme un quadro elettrico all’esterno di una pizzeria

Momenti di paura questa mattina nel cuore quartiere Prati, a causa di un incendio generatosi nei pressi di un locale pizzeria in via Marcantonio Colonna, a due passi dalla fermata della metro A, stazione Lepanto.

Inizialmente si era pensato ad un’esplosione originata proprio dall’interno del locale; nel corso della mattinata, però, non sono arrivate conferme da parte di vigili del fuoco e delle forze dell’ordine.

Ad andare a fuoco, in realtà, un quadro elettrico all’esterno del locale, presumibilmente per un corto circuito. Nessun ferito nella circostanza, problemi solo alla circolazione stradale con la chiusura in via temporanea del traffico tra viale Giulio Cesare e via degli Scipioni.