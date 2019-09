Romina Power ripensa alla figlia Ylenia Carrisi: “Dolce, con il sorriso di un angelo”

Dopo anni di buio totale e ricercata riservatezza, è tornata alla ribalta ritrovando immutato il calore e l’affetto dei suoi numerosissimi ammiratori. Del resto, quando si nomina Romina Power, si toccano inevitabilmente immagini e melodie che hanno attraverao più generazioni. Oggi l’artista sembra aver finalmente ritrovato il giusto equilibrio e, soprattutto, il giusto entusiasmo per salire nuovamente sul palco a cantare in coppia con ‘l’amato Al bano’.

Tuttavia, come dicevamo, per ovvie ragioni, seppure sopiti, quei giorni terribili che hanno letteralmente toccato per sempre il cuore di Romina, sono sempre lì. Quel maledetto 31 dicembre del 1993, quando da New Orleans giunse la notizia dell’improvvisa e misteriosa scomparsa della figlia Ylenia, allora 23enne, coincide con la morte di una parte della Power. Nessuno sa e può immaginare cosa passi ed attraversi il cuore, l’anima, le viscere, di chi ha dovuto misurarsi con un simile dolore.

E dunque urge aggrapparsi ai ricordi, cercare conforto in quanto di bello si è vissuto e consumato, lasciando il seguito ad una indigesta accettazione, che potremmo definire ‘sopravvivenza’.

Così stamane Romina ha voluto condividere con i follower di Instagram un suo momento intimo di tenerezza. Una foto dei giorni migliori con accanto un pensiero: “La mia dolce Ylenia con il sorriso di un angelo”, ha scritto la Power, con accanto un cuore.

