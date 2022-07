Ronaldo al Manchester: voglio andare via. Totti: “Alla Roma? Non ci credo, conosco la realtà attuale”

Ronaldo al Manchester: voglio andare via. Totti: “Alla Roma? Non ci credo,...

Dopo aver vestito per 3 anni la maglia della Juventus, scegliendo il Manchester United, forse Cristiano Ronadlo pensava di apprestarsi a vivere l’ennesima stagione vincente. Ma così non è stato, e a fine campionato i ‘red devils’ hanno chiuso la stagione con un sesto posto in Premier League, che equivale alla mancata qualificazione alla prossima Champions League.

Ed oggi il fuoriclasse portoghese, ha comunicato alla dirigenza del club inglese, la volontà di salutare l’Old Trafford, qualora ricevessero un’offerta adeguata.

Ronaldo, ‘Premier League per Premier League’, forse si sente maggiormente ‘garantito’ (per vincerla), giocando per Mou

Una richiesta quella di Ronaldo, come tutti pensano, condizionata dal fatto di dover giocare la prossima stagione in Europa League dove, all’età di 37 anni, in virtù dei 122 gol realizzati in Champions, Cr7 dovrebbe attendere (sempre che tutto vada bene), almeno un anno per tornare al torneo più prestigioso per assicurarsi così il record di reti.

Tuttavia, visti i ‘rumors’ che continuano però a girare a Roma, in molti scommettono che questo sia il ‘primo passo’ che poi condurrà il portoghese nella Capitale, dove ritroverebbe Mourinho, come lui ‘affamato di successo’. Una garanzia niente male…

Totti: “Ronaldo alla Roma? Sinceramente non ci ho mai creduto, perché conosco la realtà attuale”.

Come dicevamo, complici i social – ma anche stando a quanto continuano a sostenere diversi media – nella Capitale è esplosa la ‘febbre da Cr7’. Un matrimonio non impossibile, ma certo costoso, troppo.

Fra i tanti ‘addetti ai lavori‘ che continuano invece a mostrare grosse perplessità c’è proprio lui, il ‘Capitano’ che nella Capitale è un imperatore: “Sinceramente – ribadisce ancora una volta l’ex numero 10 giallorosso- non ci ho mai creduto, perché conosco la realtà attuale“.

Totti: “Era possibile invece l’arrivo di Dybala, molto possibile. Poi però sono successe altre cose ed è svanito così”

Ecco, cambia invece tono Totti, se qualcuno gli chiede lumi sul mancato ‘affare Dybala’: “Dybala alla Roma? Era possibile, molto possibile. Poi però sono successe altre cose ed è svanito così. Lui andrà altrove, sinceramente non so dove, ma speravo potesse venire alla Roma“.

La suspance continua…

Max