Rosmy ritorna con ‘Almeno non per sempre’

“Io non ho la presunzione di affermare che la musica sia una medicina risolutiva, ma sono arrivata alla consapevolezza che in fondo tutto è ormai già successo, ed è già stato vissuto, affrontato e risolto da altri prima di noi… esattamente come la grande illusione delle stelle che vediamo nel cielo, la cui luce che arriva fino a noi, più che un tuffo nel futuro, è un ritorno al passato.”

Da oggi, venerdì 8 novembre, è in radio e in digitale ‘Almeno non per sempre’, il singolo della cantautrice Rosmy, tratto dall’album ‘Universale’, pubblicato e distribuito da Azzurra Music.

‘Almeno non per sempre’ è una vera e propria chicca del repertorio di Rosmy, tra pop e rock, si passa dall’incertezza alla consapevolezza, tra una melodia che avvolge dolcemente e la sua forza interpretativa. Descrive un’apparente fragilità che porta ad una riflessione “D’amore non si muore mai o … Almeno non per sempre”. La cover del singolo è opera di Nerina Fernandez, designer che ha realizzato copertine di nomi celebri del panorama musicale italiano (Fiorella Mannoia, Tiromancino e molti altri). “Volevo rappresentare un’immagine in movimento – spiega Nerina Fernandez – che secondo me ben rappresenta Rosmy, artista dalla personalità poliedrica, quasi a voler sottolineare un importante passaggio della sua vita.”

Rosmy, nome d’arte di Rosamaria Tempone, è una cantautrice italiana, attrice e interprete che si è distinta per il suo impegno nell’affrontare con la sua musica tematiche sociali importanti come: il bullismo, il “ghosting”, l’eutanasia, l’indifferenza della gente e la frenesia del mondo moderno. Erede della famiglia Trichitella, musici e girovaghi di arpa e violino, che hanno portato a New York e Parigi la tradizione “dell’arpa Viggianese”. La sua voce è stata protagonista in vari spettacoli teatrali, nei più importanti Festival Italiani con Moni Ovadia, Fioretta Mari, Francesco di Giacomo e Rodolfo Maltese del Banco del Muto Soccorso. Il suo percorso musicale come cantautrice inizia nel 2016. Proprio in quell’anno con “Un istante di noi”, prodotto da Enrico “Kikko” Palmosi si aggiudica il Premio Mia Martini “Nuove Proposte per l’Europa 2016” e il premio “Miglior brano radiofonico”. Con il singolo “Inutilmente”, è stata finalista al Premio Lunezia 2018. A gennaio 2019 esce il suo disco d’esordio, “Universale”, anticipato in radio dal singolo “L’amore è rincorrersi”. Dopo aver conquistato il primo posto nella tappa di Pistoia è arrivata in Finale a Sanremo Rock 2019 con il brano “Addormentarsi insieme”, esibendosi con una band tutta al femminile sul palco del Teatro Ariston di Sanremo. “Fammi credere all’ eterno” è il brano che vede Rosmy tra i protagonisti nella tappe di Jesolo e Mestre al FESTIVAL SHOW, il festival itinerante dell’estate italiana, esibendosi davanti ad oltre 60 mila persone insieme a nomi come Irama, Elodie, Emis Killa, Nigiotti, Albano, Riccardo Fogli. Spicca Giovanni Storti, del noto trio di comici Aldo, Giovanni e Giacomo, nel video di “Fammi credere all’ eterno”, premiato alle “Giornate del Cinema Maratea”, per l’idea originale dalla critica e definito “Short Music Movie”. Rosmy ha affiancato Mitch di radio 105 come ospite e presentatrice al Festival della Musica 2019 a Monza e nelle tappe di Miss Mondo Italia 2019. Il 5 ottobre 2019 è stata tra i protagonisti a Faenza del 25° edizione del MEI (Meeting delle Etichette Indipendenti). Ha recitato nel film “Donne Lucane” diretto da Nevio Casadio e il suo brano “Ho scelto di essere libera” è parte della colonna sonora.

