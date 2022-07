Russell Crowe al Colosseo con famiglia: “Ecco il mio vecchio ufficio”

(Adnkronos) – Il gladiatore Russell Crowe è tornato al Colosseo. In visita con la famiglia a Roma, l’attore ha postato una foto su Twitter con una frase ironica: “Ho portato i miei ragazzi a visitare il mio vecchio ufficio”. Il famoso attore australiano, nel kolossal del 2000 diretto da Ridley Scott, è noto proprio, soprattutto, per avere interpretato il ruolo di Massimo Decimo Meridio.

Taking the kids to see my old office pic.twitter.com/uySmnOWHvo

— Russell Crowe (@russellcrowe) July 18, 2022