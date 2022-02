Russia Vs Ucraina: mentre la diplomazia è in grande fermento, Kiev esplode colpi di mortaio contro l’ospedale di Donetsk

Russia Vs Ucraina: mentre la diplomazia è in grande fermento, Kiev esplode...

Sul fronte della preoccupante situazione che vede l’esercito russo da giorni ammassato ai confini ucraini, mentre la diplomazia europea sta lavorando alacremente per cercare di organizzare un incontro fra i due presidenti contrapposti, si spera anche in un dialogo fra Biden e Putin, che proprio per oggi ha convocato una “riunione ‘straordinaria” del Consiglio di sicurezza.

Riguardo invece ad un ‘faccia a faccia’ fra Putin e Biden, oggi il Cremlino attraverso una nota lo ha giudicato ‘’prematuro”, in quanto ”non ci sono piani concreti” anche se, si legge, “Putin e il presidente degli Stati Uniti Biden possono decidere di discutere dell’Ucraina in qualsiasi momento. Una telefonata o un faccia a faccia possono essere fatti in qualsiasi momento’’. Ad ogni modo, ad oggi, in questo senso ”non esiste ancora un piano concreto”.

I media Usa: Biden è disponibile ad incontrare Putin, a patto però che la Russia non invada l’Ucraina

Sebbene i media Usa, come la Cnn ed il Washington Post, hanno scritto che a seguito della mediazione del leader francese Macron, “in linea di principio” Biden ha poi accettato di incontrare Putin, ma a patto che la Russia non invada nel frattempo l’Ucraina.

Russia Vs Ucraina, sebbene ‘tosto ‘ da pianificare, gli Usa ‘avvertono’ che in caso di invasione non già sarà nessun incontro

Inutile stare a ripeterlo, se da una parte come tutti (attraverso il loro Segretario di stato), anche gli Stati Uniti sperano in una mediazione, dall’altra continuano però ad evidenziare forti perplessità sul ritiro delle forze di Mosca: ”Siamo sempre pronti per la diplomazia. Siamo anche pronti a rapide e severe conseguenze se la Russia dovesse scegliere la guerra. E al momento la Russia – ha quindi tenuto a precisare zJen Psaki, portavoce della Casa Bianca – sembra impegnata a portare avanti i preparativi per un attacco su vasta scala all’Ucraina in tempi molto brevi”. Ciò non toglie, ha poi aggiunto, che “Il presidente Biden è pronto a confrontarsi con il presidente Putin in qualsiasi momento e secondo qualsiasi formato, se questo può contribuire ad evitare una guerra”.

Dunque, in questi giorni, potrebbe anche definirsi un incontro tra Biden e Putin, ma non prima del summit programmato per il 25 febbraio tra Antony Blinken, segretario di Stato americano, ed il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov.

Russia Vs Ucraina: mentre la diplomazia mondiale è in rifermento, Kiev esplode colpi di mortaio contro Donetsk

In tutto questo, se da un lato si spera in una positiva evoluzione delle trattative, dall’altro, mentre il mondo segue col fiato sospeso l’evolversi della situazione, al ridosso dei confini ucraini e, in special modo, quanto sta venendo i quesì ore all’interno delle regioni ucraine separatiste, come nel caso del distretto di Donetsk dove, in un fitto scambio di copi di mortaio ed obici, l’ospedale della cittadina sarebbe danneggiato da colpi di mortaio esplosi dall’esercito di Kiev. Come ha giustamente ricordato ancora oggi la Tass, “in quest’area di contatto la situazione resta molto tesa”.

