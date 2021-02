Sabaudia, cadavere nel parco

Cadavere nel parco, è di un uomo: morto forse a causa del freddo. Una persona è stata ritrovata senza vita questa mattina nel parco Plozner nei pressi delle autolinee di Sabaudia. Un uomo di nazionalità indiana di mezza età non ha superato la notte per cause probabilmente legate alle temperature gelate.

L’uomo, un senzatetto, era solito aggirarsi per il centro e dormire in ripari di fortuna, gli stessi che evidentemente non gli hanno permesso di fronteggiare il freddo delle ultime ore. Sul posto sono presenti i carabinieri della Stazione di Sabaudia per gli accertamenti del caso.

SEGUONO AGGIORNAMENTI