Saldi invernali 2020, quando iniziano: elenco date regione per regione e consigli

Sono finite le festività, e come si suol dire con l’Epifania che tutte le feste porta via, si apre, tuttavia, una nuova stagione ricca di prospettive ottimali: quale? Semplice, quella dei saldi.

Si è ufficialmente aperta la stagione dei Saldi invernali 2020, che anche quest’anno come tutti gli altri prevede la possibilità di un forte risparmio su tantissimi prezzi di partenza ma, come si sa, anche le doverose accortezze per evitare di incappare in qualche errore, o trappola.

Dunque, cosa c’è da sapere sui saldi invernali 2020? Quando iniziano i Saldi invernali 2020? Ecco un elenco, regione per regione, che può essere utile per districarsi in tal senso.

Saldi invernali 2020, quando iniziano: ecco le date in ogni regione e indicazioni

I saldi invernali 2020 che come sempre arrivano subito dopo le feste natalizie, sono iniziati pressoché ovunque: la durata, la modalità e la tipologia degli sconti e del periodo di sconti cambia da zona a zona. Ecco perchè è importante avere chiaro l’elenco delle date ragione per regione.

Come detto il via coi saldi invernali del 2020 c’è già stato, tranne rari casi, in tutta Italia. In alcune Regioni sono partiti già il 2, in altri invece il 5 gennaio. La data di stop cambierà molto da regione a regione: da metà febbraio a inizio marzo.

Ecco l’elenco vero e proprio a livello regionale dei saldi invernali 2020: