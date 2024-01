Saldi, previsto un giro d’affari da 4,5 miliardi

I saldi invernali si aprono con un’atmosfera di incertezza, e il Codacons stima un volume d’affari tra i 4 e i 4,5 miliardi di euro, in calo rispetto ai livelli pre-Covid, quando superava i 5 miliardi di euro. Questa considerazione è stata evidenziata dall’associazione dei consumatori.

“I saldi partono all’insegna dei dubbi e dell’incertezza da parte delle famiglie – spiega il presidente Carlo Rienzi – L’avvio degli sconti a ridosso del Natale riduce il budget da destinare agli acquisti, con i portafogli degli italiani già svuotati dalle feste di fine anno. Una consistente fetta di consumatori, poi, ha approfittato dei dieci giorni del Black Friday dello scorso novembre per acquistare abbigliamento e accessori a prezzi scontati”.

Il Codacons avverte anche sui ‘falsi sconti’ e condivide utili consigli per effettuare acquisti sicuri durante i saldi. Tra le raccomandazioni, si consiglia di conservare sempre lo scontrino, diffidare degli sconti superiori al 50% che spesso nascondono merci non proprio nuove, preferire i negozi di fiducia o acquistare da luoghi in cui si conosce già il prezzo o la qualità del prodotto, e evitare di acquistare presso negozi che non espongono l’etichetta con il vecchio prezzo. Se questi accorgimenti non fossero sufficienti e si pensa di essere stati truffati, il Codacons è a disposizione o è possibile contattare i vigili urbani.