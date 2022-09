Salernitana-Lecce 1-2, prima vittoria per i giallorossi

(Adnkronos) – Il Lecce vince 2-1 sul campo della Salernitana nel match valido per la settima giornata della Serie A. I pugliesi passano in vantaggio al 43′ con Ceesay, che scappa in contropiede, salta Sepe e deposita in rete il pallone dell’1-0. I padroni di casa pareggiano in avvio di ripresa. Corner da destra, Gonzalez interviene in modo maldestro e insacca nella propria porta: 1-1 al 55′. Il Lecce torna avanti all’83’ con una perla di Strefezza: controllo al limite dell’area, destro perfetto e 1-2. Il primo successo nel torneo consente ai salentini di salire a 6 punti, ad una lunghezza dai campani.