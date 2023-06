Salute, a Roma gli Stati generali professione psicologica 21-22 giugno

(Adnkronos) – Mercoledì 21 e giovedì 22 giugno a Roma, al Cinema Multisala Barberini, si terranno gli ‘Stati Generali della professione psicologica’, organizzati dal Consiglio nazionale dell’Ordine degli Psicologi (Cnop) con il patrocinio del ministero della Salute. I lavori prenderanno il via mercoledì 21, alle ore 9, con i saluti istituzionali del presidente del Cnop, David Lazzari, e gli interventi del ministro della Salute, Orazio Schillaci, del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e del viceministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Maria Teresa Bellucci. Nel corso della due giorni, dal titolo ‘La psiche è vita’, parteciperanno importanti rappresentanti delle istituzioni, della politica e del mondo della psicologia, della salute, dell’università e della cultura.

Numerosi gli ospiti internazionali: Amanda Clinton, direttore degli affari internazionali dell’American Psychological Association; Christoph Steinebach, presidente Efpa – European Federation of Psychologists’ Associations; lo psicologo e psicoanalista Peter Fonagy, direttore esecutivo dell’Anna Freud Centre di Londra, che giovedì 22 terrà una lectio magistralis su alcuni avanzamenti scientifici della psicologia e le ricadute applicative. Gli Stati Generali della professione psicologica saranno l’occasione per un confronto, non solo interno alla comunità professionale ma con la società e le istituzioni, sulla evoluzione dei bisogni psicologici e delle risposte possibili, che chiama in causa il presente ma soprattutto il futuro della professione. Uno sguardo ampio per tracciare delle traiettorie in un costante dialogo con gli interlocutori esterni.

A conclusione dei lavori, Gemma Calamandrei, direttore del Centro di riferimento scienze comportamentali e salute mentale dell’Istituto superiore di sanità, e il presidente del Cnop David Lazzari, presenteranno il ‘Libro Bianco sulle società scientifiche in Psicologia’.