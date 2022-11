Salute, Magliocca (Sicpre): “Accanto a vari specialisti per ricostruzione estetica”

(Adnkronos) – “Collaboriamo con la maggior parte delle società scientifiche, da quella di ortopedia, con cui affrontiamo al ministero e nei tavoli istituzionali le linee guida per risolvere i problemi legati al tessuto adiposo, che è fondamentale in tutte le guarigioni da ferite, alla società italiana dei senologi per le tematiche della fase ricostruttiva in pazienti con tumore alla mammella, oppure, nella dermatochirurgia, siamo a fianco dei dermatologi per i tumori cutanei”. Così Carlo Magliocca, past president Sicpre, Società italiana di chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica. Al di là dei congressi, è intensa l’attività di formazione e informazione sul territorio di Sicpre con iniziative come i ‘Bra-day’ per “spiegare alle pazienti con tumore al seno, la guarigione e le opportunità di chirurgia ricostruttiva”.