Salute, pazienti: “Lupus malattia poco nota, serve corretta informazione”

(Adnkronos) – “Il lupus eritematoso sistemico è una malattia multi-sistemica, complessa e a volte grave. Tuttavia è poco nota e di questa patologia non si parla mai abbastanza. Per tale motivo è necessaria una corretta informazione, in particolare oggi. Ci sono tanti falsi miti da sfatare a causa dei quali ancora oggi molte persone rinunciano alle cure. Non solo è una malattia poco conosciuta tra la popolazione generale ma lo è anche tra i medici”. Così Rosa Pelissero, presidente Gruppo Les italiano Odv, organizzazione di volontariato di supporto per persone affette da lupus eritematoso sistemico, intervenendo oggi a Roma alla conferenza stampa “Lupus eritematoso sistemico, le nuove opportunità di cura” promossa in occasione del World Lupus Day per fare il punto sulle importanti novità terapeutiche al momento disponibili per controllare la malattia.

“Si parla tanto di diagnosi precoce ma non è un obiettivo facilmente raggiungibile – rimarca Pelissero – La fatigue causata dalla malattia, diversa da qualunque tipo di astenia e stanchezza, spesso ancora oggi viene scambiata per depressione”.