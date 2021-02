Se inizialmente sembrava tra i più ‘ostici’ a dare il suo sostegno a Mario Draghi, con il passare delle ore Matteo Salvini sembra invece essere abbastanza soddisfatto di aver aderito alla formazione di un nuovo governo anzi, va ripetendo in queste ore il leader della Lega, “gli altri fanno i capricci, noi abbiamo buttato il cuore oltre l’ostacolo“.

Salvini: “La salute è la priorità, vogliamo proporre a Draghi il modello Bertolaso”

Ed anticipa anche che “Domani la priorità che porteremo al tavolo del professor Draghi, mentre altri si occupano di ministeri e di poltrone, sarà soprattutto la salute. C’è un modello lombardo, che è il più avanzato dal punto di vista della messa in sicurezza della popolazione e delle vaccinazioni. Proporremo al professor Draghi il modello Bertolaso”.

Salvini: “L’obiettivo è mettere in sicurezza la Lombardia ed il Paese entro l’estate”

Entrando poi nello specifico della Regione lombarda, il leghista spiega che ”Obiettivo è quello di mettere in sicurezza entro marzo tutta la popolazione anziana residente in Lombardia. Stiamo parlando di 700mila over80. Ed entro giugno, se arrivano i vaccini promessi, tutta la popolazione lombarda a rischio”. Quindi, ‘correggendo’ il tiro, Salvini ha poi concluso aggiungendo che “La salute sia priorità per tutta Italia e quindi avere l’Italia in sicurezza entro l’estate sarebbe fondamentale”.

Max