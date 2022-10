Salvini: “Uniti, rapidi ed efficienti come promesso, ora al lavoro”

(Adnkronos) – “Uniti, rapidi ed efficienti: come promesso, nasce il governo di centrodestra voluto da milioni di italiani. Le donne e gli uomini scelti dalla Lega si occuperanno direttamente di cantieri e lavoro, economia, scuola, sicurezza, autonomia e persone disabili. Domani ci sarà il giuramento, poi tutti in ufficio per l’Italia e per gli italiani”. Lo scrive sui social Matteo Salvini dopo l’incarico ricevuto oggi al Colle da Giorgia Meloni che lo ha designato come vicepremier e ministro delle Infrastrutture.

“Ci metterò tutta la mia energia”, dice ai microfoni di Rtl 102.5 citando le sue priorità: “La gronda di Genova, il Ponte di Messina” e i cantieri stradali aperti. “Ci sono infrastrutture ferme da 20 anni… Sbloccare i cantieri significare creare sicurezza e creare lavoro”.