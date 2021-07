Salvini vaccinato, esperti in coro: “Bravo, buon esempio”

Matteo Salvini si vaccina contro il coronavirus? “Un buon esempio”. La decisione del leader della Lega, che oggi a Milano ha ricevuto il vaccino contro il covid, non passa ovviamente inosservata, in un momento particolare caratterizzato dal varo del Green Pass. Il vaccino “io l’ho fatto non perché me lo ha imposto qualcuno ma per libera scelta. I vaccini salvano la vita, invito tutti a mettersi in sicurezza. Non costringo nessuno, ma se qualcuno mi vuole convincere che i bimbi di 12 anni bisogna vaccinarli per andare a scuola non mi convincerà mai”, ha detto Salvini a Macerata.

“Si può non essere d’accordo con Matteo Salvini, ma è il leader di un grande partito e il riferimento per molti cittadini. Lo ringrazio di cuore per avere dato il buon esempio in questa lotta comune contro il virus per riconquistare tutti insieme la libertà”, ha detto il virologo Roberto Burioni, docente all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano.

“Non avevo dubbi che Salvini si sarebbe vaccinato” contro Covid-19. “Avevo troppa stima di lui perché non si vaccinasse. Credo che sia stato soltanto un problema di trovare il momento giusto per farlo e credo che” averlo fatto “sia un ottimo segnale. Bravo Salvini”, ha detto all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova. “In un momento così, dove c’è bisogno di prendere una posizione anche politica, oltre che personale – ha osservato l’esperto – credo che sia un bellissimo segnale, a dimostrazione del fatto che è una persona intelligente. Quindi ben venga che Salvini sia vaccinato. Sono contento per lui e soprattutto per il messaggio che ha voluto e ha saputo dare”.

Salvini si è vaccinato contro Covid? “Se così fosse, benvenuto. Mi sembra una cosa positiva”, ha detto il virologo Andrea Crisanti quando sono rimbalzate le prime indiscrezioni. “Ci ha abituato a tutto e al contrario di tutto – ha detto all’Adnkronos Salute il direttore del Dipartimento di Medicina molecolare dell’università di Padova – Quindi non mi stupisce” che dopo le sue dichiarazioni critiche sull’urgenza di vaccinare i giovani e sull’uso estensivo del Green pass abbia fatto l’iniezione-scudo e scaricato il certificato, diventandone quasi un testimonial involontario.