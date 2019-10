Salvini Vs Raggi, nuovo capitolo dell’eterno battibecco

Non è certo una novità l’acredine che divide Matteo Salvini da Virginia Raggi. E lungo il tempo che ha segnato l’ascesa del leghista, da leader della Lega a ministro dell’Interno, i due hanno sempre continuato a ‘punzecchiarsi’ reciprocamente. E ieri, tanto per cambiare, è andato in scena l’ennesimo botta e risposta. In particolare, ad aprire l’ennesimo round, è stato l’ex vicepremier il quale, ospite di Floris su La 7, non ha perso l’occasione affermando che “Quando si votò a Roma dissi ‘Piuttosto che quelli del Pd, sceglierei la Raggi’ . Chiedo scusa ai romani, che sciagura. La città è un disastro. Virginia, se ci guardi: torna a fare altro!”. Chiamata in causa, seppure ‘tdal piccolo schermo’, la sindaca della Capitale non si è fatta attendere rispondendo attraverso Twitter: “Direi anche a te ‘dimettiti’ ma da cosa? Non hai mai lavorato in vita tua. #salvinichiacchierone #giulemanidaroma’”.

Ma non è finita lì. Intervistato dal Tgcom24, stamane Salvini è tornato nuovamente all’attacco: “Virginia fatti da parte, Roma e i romani meritano di meglio, non la calamità naturale che, politicamente, ti sei dimostrata. Fatti da parte”.

Ed ancora una volta – sempre attraverso i social – la replica della pentastellata è stata piuttosto immediata: “Quando governavate voi a Roma c’era l’anarchia, Mafia Capitale e si facevano solo debiti. Noi i fatti, tu le chiacchiere. #giulemanidaroma #salvinichiacchierone”.

Max