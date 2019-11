Samantha De Grenet, età e vita privata della showgirl ospite a Vieni da Me

Gli amori, il lavoro, il futuro e un curioso aneddoto su un suo vecchio matrimonio. Nel corso del popolare programma Vieni da Me condotto da Caterina Balivo, la showgirl e modella Samantha De Grenet si è raccontata nel corso di una lunga intervista durante la quale ha raccontato curiosità sulla sua vita.

Ma chi è Samantha De Grenet? La showgirl è nata nel 1970 a Roma da una famiglia benestante. Ha 49 anni ma il suo fascino sembra rimasto impassibile allo scorrere del tempo. Non a caso ad appena 14 anni ha iniziato la sua carriera da modella, culminata con l’arrivo in TV, nella siglia del programma di Adriano Celentano Svalutation.

Samantha de Grenet e il quadro a Pieraccioni

Dopo l’arrivo in Tv passa anche al cinema, dove fa una comparsata in un fil mdi Gerry Calà. Quello dell’attrice non è però il mondo che le piace, per questo coltiva la sua passione per la televisione e per l’universo della moda.

Una vita nel mondo dello spettacolo, ora Samantha De Grenet si gode i figli e il nuovo matrimonio. Nel corso del programma Vieni da Me, però, si è soffermata sulla relazione con Leonardo Pieraccioni, noto attore e regista.

Sulla fine della loro relazione Samantha De Grenet ha raccontato: “Nel momento in cui mi sono fidanzata con Leonardo non volevo dare un’arma ai malpensanti, per questo non ho intrapreso la carriera cinematografica rifiutando diversi ruoli. Ma se tornassi indietro li accetterei tutti…”.

Poi un curioso aneddoto su un quadro regalato all’ex marito Pieraccioni: “Perché l’ho lasciato? Tempi sbagliati, diciamo così. Quando stavamo insieme gli ho regalato un quadro che ho chiamato Isola Deserta. Se mi stai ascoltando o qualche amico te lo racconta, il quadro me lo fai riavere? Così lo faccio vedere a Caterina”, ha concluso la showgirl.