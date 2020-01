Samuel Baiocchi, chi è il cavaliere di Uomini e Donne accusato da Simonetta: età e vita privata

Uomini e Donne trono over è iniziato col botto: dopo la ripresa della trasmissione al termine delle vacanze natalizie, il programma di Maria De Filippi ha ripreso a raccontare le situazioni sentimentali di dame e cavalieri alle prese con la ricerca del vero amore. La puntata di ieri ha visto Gemma Galgani interrompere la frequentazione con Juan Luis.

Quella di oggi 8 gennaio invece (QUI le anticipazioni), vede un’altra rottura, quella tra Valentina Autiero ed Erik. La coppia sembrava destinata ad una conoscenza duratura ma è esplosa all’improvviso. Ulteriori litigi riguarderanno invece Samuel Baiocchi, volto storico della trasmissione, che dopo aver chiuso con Anna Tedesco avrà un acceso confronto con Arianna e Simonetta.

Chi è Samuel Baiocchi, lavoro ed età

Sarà la stessa Simonetta la più arrabbiata nei confronti di Samuel, accusandolo di averla presa in giro e minacciando di mostrare a tutti le prove attraverso il cellulare. Intento che ha cercato di placare il cavaliere. Solo nella puntata di oggi 8 gennaio scopriremo cosa è realmente successo tra i due. Intanto scopriamo chi è Samuel Baiocchi.

Per Samuel quella odierna non è la prima esperienza a Uomini e Donne, già 4 anni fa, infatti, aveva provato a trovare l’anima gemella nel programma di Maria De Filippi. Samuel è nato a Bologna, ha 48 anni ed ha due figli. Che lavoro fa Samuel? Lavora come imprenditore edile e ha il compito di progettare e ristrutturare. Dopo 4 anni ha deciso di tornare a Uomini e Donne trono over per cercare l’anima gemella.