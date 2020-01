Uomini e Donne ricomincia oggi, Juan Luis lascia il programma: il motivo

Vacanze finite: è tempo di tornare a lavoro, a scuola, o comunque alla normalità. Giusto il tempo di smaltire torroni e panettoni che sale la curiosità di sapere quando iniziano i canonici programmi pomeridiani della tv italiana. Tra questi Pomeriggio 5 e naturalmente Uomini e Donne. Quando ricomincia la trasmissione di Maria De Filippi? Facile, oggi.

Già, perché dopo il periodo di stop dovuto alle feste natalizie il più famoso salottino pomeridiano della TV italiana torna con le nove puntate. Oggi 7 gennaio Uomini e Donne tornerà al solito orario su Canale 5 con il trono over, per raccontare le storie di dame e cavalieri alla ricerca del vero amore, che inseguiranno anche nel 2020.

Gemma fa la scelta: Juan Luis lascia il programma

Il nuovo corso di uomini e Donne si apre con il trono over, che vede protagonisti nella prima puntata dell’anno Gemma e Juan Luis. La dama farà una scelta coraggioso e forse definitiva: deciderà infatti di dire addio a Juan Luis, attorno al quale da settimane circolano segnalazioni che lo vorrebbero attivo in altre frequentazioni fuori dallo studio.

Proprio le voci attorno al cavaliere spingeranno Gemma, sostenuta anche da Tina e Gianni, a lasciar andare Juan Luis, arrivato nel programma solo per corteggiarla. Proprio per questo Maria De Filippi lo inviterà a lasciare lo studio visto che non ha altre conoscenze in corso.